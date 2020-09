Controlli speciali della Polizia Locale in diverse zone della città

Nel pomeriggio di ieri, sono stati eseguiti controlli intensi della Polizia Locale di Parma in varie parti della città con un cospicuo numero di agenti e di mezzi.

18 pattuglie coordinate da 6 Ufficiali hanno presidiato le zone cittadine maggiormente frequentate, con particolare attenzione per le aree verdi cittadine.

L’azione di controllo e di presidio è stata messa in atto a seguito delle numerose segnalazioni arrivate al Comando da parte di molti cittadini e di Associazioni di volontari che collaborano con il Comune, che evidenziavano situazioni di degrado legate a condotte lesive della civile convivenza.

Gli agenti hanno dedicato particolare attenzione ai parchi: Parco della Cittadella, Parco Nord, Parco Martini, Parco Ferrari, Parco Falcone Borsellino e soprattutto il Parco Ducale.

In totale sono state identificate 67 persone e contestate 4 violazioni al Regolamento di Polizia Urbana per inosservanza al divieto di consumo di alcolici all’interno delle aree verdi. Per i trasgressori è scattato anche l’ordine di allontanamento per 48 ore dal Parco Ducale previsto dalla legge.

Per due soggetti italiani, trovati in possesso di piccole quantità di stupefacenti, è scattata la segnalazione alla Prefettura e il sequestro della sostanza.

É stato fermato, inoltre il conducente di un velocipede attrezzato con due contenitori bloccati nei portapacchi anteriore e posteriore della bicicletta, intento ad attività di vendita su area pubblica e privo di autorizzazione. All’interno dei contenitori, opportunamente refrigerati, vi erano 64 birre in bottiglia 58 lattine di bibite e due bottiglie di superalcolici pronte per la vendita. Per il soggetto è scattata la sanzione prevista per la tentata vendita di prodotti alimentari in assenza di autorizzazione e il sequestro della merce.

Nell’ambito dei numerosi controlli effettuati sulle vie cittadine, inoltre , sono stati fermati 29 veicoli, contestando 11 violazioni al Codice della Strada. In particolare si sono riscontrate violazioni connesse all’uso dei monopattini elettrici in condivisione accertando 7 infrazioni, alcune delle quali commesse da minori, tra le quali il trasporto di una seconda persona, il mancato utilizzo del casco da parte dei minori e la marcia sul marciapiede.