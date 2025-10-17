Controlli straordinari al Parco Ducale e nel quartiere San Leonardo

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Parma, impegnati in una nuova operazione straordinaria di presidio delle cosiddette “zone rosse”, con particolare attenzione al Parco Ducale e al quartiere San Leonardo.

L’iniziativa, parte di una più ampia strategia di sicurezza urbana pianificata dal Comando provinciale e svolta in aderenza alla recente ordinanza del Prefetto di Parma, mira a garantire una fruizione serena e sicura degli spazi pubblici da parte dei cittadini, contrastando al contempo fenomeni di degrado e microcriminalità.

Nel corso dei controlli, che hanno coinvolto un rilevante numero di militari e mezzi dislocati nelle aree più sensibili, i Carabinieri hanno identificato oltre 35 persone, eseguendo diverse denunce e un arresto.

L’episodio più significativo si è verificato all’interno del Parco Ducale, nei pressi del palazzetto Eucherio San Vitale, dove due giovani stranieri di 25 e 20 anni sono stati sorpresi a scambiarsi un involucro sospetto. Durante la perquisizione, il 25enne è stato trovato in possesso di quasi 30 grammi di hashish suddivisi in dosi. Alla vista dei militari, i due hanno tentato la fuga: uno dei due è stato immediatamente bloccato, mentre l’altro è stato inseguito e fermato in Viale Toschi.

Il 25enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il connazionale è stato denunciato per favoreggiamento. Il giudice, convalidato l’arresto, ha disposto per l’uomo l’obbligo di firma e l’allontanamento dal Parco Ducale per entrambi.

Sempre nel Parco Ducale, i militari hanno denunciato tre uomini tra i 31 e i 40 anni per atti osceni in luogo pubblico, mentre in via Trento è stato fermato un 35enne straniero già gravato da precedenti e sottoposto al divieto di ritorno in città. L’uomo è stato trovato in possesso di utensili da scasso e di una lama da cutter, e per questo denunciato per porto di oggetti atti a offendere e possesso di chiavi alterate. Anche per lui è scattato l’allontanamento dalla città.

Nel corso della stessa operazione, tre uomini tra i 25 e i 45 anni sono stati segnalati all’autorità amministrativa per possesso di piccole quantità di hashish per uso personale.

I Carabinieri sottolineano che gli indagati sono attualmente solo sospettati dei reati contestati e che la loro posizione sarà vagliata dall’autorità giudiziaria, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

L’attività di controllo proseguirà anche nei prossimi giorni, nell’ambito di una strategia di presenza costante nelle aree più sensibili della città, per garantire sicurezza, legalità e vivibilità urbana.