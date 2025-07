Controlli straordinari dei Carabinieri sulla Cisa nel week-end: diverse le contravvenzioni

Mancato rispetto dei limiti di velocità, superamento della linea continua, manovre di sorpasso in condizioni di non sicurezza: queste le principali contravvenzioni al codice della strada rilevate dai Carabinieri di Borgotaro e Salsomaggiore sulla statale 62 della Cisa.

Nel week-end appena concluso, sono stati 134 i veicoli e 141 le persone controllate ed elevate 11 contravvenzioni al codice della strada, un veicolo è stato sottoposto a sequestro e una carta di circolazione è stata ritirata.

Sabato e domenica, i Carabinieri hanno predisposto infatti sulla Cisa, diversi posti di controllo a scopo soprattutto preventivo, per consentire a tutti, motociclisti e non, di godere delle bellezze del paesaggio in una cornice di massima sicurezza.

Le attività nel corso del fine settimana puntavano ad accrescere la sicurezza di chi frequenta questa importante arteria stradale, sia dunque da parte dei cittadini residenti che dei tanti frequentatori, in particolar modo motociclisti, che affollano tale tratto stradale durante i weekend, hanno visto l’impiego di alcuni mezzi veloci in dotazione alle aliquote radiomobili e alle stazioni dipendenti e il dispiegamento di numerosi militari.

I controlli proseguiranno per tutto l’arco estivo e verranno maggiormente rinforzati durante i periodi di maggiore affluenza, ciò al fine di garantire una adeguata viabilità e la sicurezza di coloro che transitano su tale tratto stradale.