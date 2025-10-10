Controlli straordinari della Polizia in Oltretorrente: sequestrata droga e denunciato un pluripregiudicato

Nella serata di ieri la Polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, concentrandosi in particolare sul quartiere Oltretorrente, il centro cittadino e alcune aree segnalate per degrado e disordine.

L’operazione, coordinata da un funzionario della Questura di Parma e svolta con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, del Nucleo Commercio della Polizia Locale e di un team di Cinofili antidroga della Questura di Firenze, mirava a contrastare spaccio di sostanze stupefacenti, criminalità diffusa e immigrazione clandestina.

Durante l’attività sono state identificate 22 persone e controllati 2 esercizi commerciali.

In Oltretorrente, grazie all’ausilio dell’Unità Cinofila, le pattuglie hanno rinvenuto e sequestrato 39,6 grammi di sostanza stupefacente nascosta tra i cespugli del Parco Ducale. Inoltre un giovane di nazionalità tunisina è stato sanzionato perché trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish/marijuana, successivamente sequestrati.

Sempre nella giornata di ieri, intorno alle 15, un equipaggio delle Volanti ha fermato in via Palermo un uomo con atteggiamento sospetto vicino a un’auto in sosta. L’uomo, un cittadino algerino di 57 anni, pluripregiudicato, è stato trovato in possesso di una pinza multifunzione e diversi grimaldelli. Non riuscendo a giustificarne il possesso, è stato accompagnato in Questura e deferito in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

L’operazione conferma l’impegno della Polizia di Stato nel garantire sicurezza e legalità nel territorio cittadino, con controlli mirati alle aree più sensibili e al contrasto della criminalità diffusa.