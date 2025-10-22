Controlli straordinari in città nel weekend: denunce, sequestri e patenti ritirate

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri di Parma per garantire la sicurezza dei cittadini. Durante l’ultimo fine settimana, le pattuglie della Compagnia di Parma hanno messo in campo un servizio straordinario sul territorio, concentrandosi sia sul centro urbano sia sulle periferie e sulle aree verdi della città. I militari hanno istituito posti di controllo sulle principali arterie di transito, identificando oltre 85 persone e controllando 60 veicoli.

Tra i casi più significativi, in piazza Rastelli un 31enne di origini straniere, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, è stato fermato dai Carabinieri mentre si aggirava nei pressi di alcune auto in sosta. All’interno della sua borsa sono stati trovati utensili meccanici e una tronchese, strumenti potenzialmente idonei allo scasso, per i quali non ha fornito giustificazioni; l’uomo è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate.

In strada Argini, invece, un ragazzo che si muoveva a piedi con fare sospetto tra abitazioni private è stato fermato per un controllo. Sprovvisto di documenti, ha dichiarato di essere maggiorenne e cittadino straniero, senza riuscire a giustificare la sua presenza in zona. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di un leverino metallico, anch’esso potenzialmente utilizzabile per reati contro il patrimonio, ed è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e ingresso illegale in Italia.

Durante lo stesso servizio, i Carabinieri hanno effettuato controlli sulla circolazione stradale, ritirando la patente a tre persone per guida in stato di ebbrezza. Due di loro, un 50enne residente fuori regione e un 22enne parmense, sono stati denunciati alla Procura per guida sotto l’influenza dell’alcol, con valori accertati tra 0,90 e 1,20 g/l. La terza persona, un 39enne residente in provincia, ha registrato un valore di 0,60 g/l ed è stato segnalato all’autorità amministrativa.

Infine, tre giovani tra i 18 e i 21 anni sono stati segnalati per possesso di modiche quantità di hashish e marijuana per uso personale.