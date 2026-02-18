Controlli straordinari in Val Taro durante il Carnevale: denunce, sanzioni e sequestri

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Borgo Val di Taro, con il supporto del personale specializzato del N.A.S. e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma, hanno attuato un articolato servizio coordinato di controllo del territorio. L’operazione, che ha visto l’impiego congiunto di militari in uniforme e in abiti civili, è stata finalizzata alla prevenzione dei reati, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al rispetto delle normative in materia di salute pubblica e tutela del lavoro.

L’attività si è intensificata in occasione dei festeggiamenti del Carnevale, evento particolarmente sentito in Val Taro e capace di richiamare numerosi visitatori nei comuni di Borgo Val di Taro e Bedonia. Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni, le Stazioni dipendenti dalla Compagnia, in sinergia con l’Aliquota Radiomobile, hanno rafforzato la presenza sul territorio, presidiando le principali arterie stradali e le aree di maggiore aggregazione.

Il bilancio complessivo dell’operazione evidenzia 56 veicoli controllati, 187 persone identificate e 4 esercizi pubblici ispezionati.

Interventi di rilievo

Borgo Val di Taro – Droga e arma impropria

Una pattuglia ha fermato un 46enne italiano, residente fuori provincia, che durante il controllo ha mostrato segni di nervosismo tentando di disfarsi di un piccolo involucro. L’oggetto, prontamente recuperato, conteneva una dose di ketamina. La successiva perquisizione veicolare ha consentito di rinvenire ulteriori 7 grammi della stessa sostanza, già suddivisa in dosi, nonché un coltello a serramanico con lama di 10 cm. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per detenzione ai fini di spaccio e porto di oggetti atti ad offendere.

Borgo Val di Taro – Violazione di provvedimento e documento alterato

Nel corso di ulteriori controlli, i militari hanno identificato un giovane residente in provincia, destinatario di un provvedimento “DACUR” emesso per fatti avvenuti lo scorso gennaio nei pressi di un locale della provincia. Durante la notifica del provvedimento, il giovane avrebbe esibito un documento d’identità parzialmente alterato, circostanza che ha determinato la sua denuncia per falsità materiale in atto pubblico.

Sicurezza stradale – Guida in stato di ebbrezza

Un 34enne residente fuori regione è stato sottoposto ad alcool-test dopo che i militari avevano riscontrato evidenti sintomi riconducibili all’abuso di alcol. L’accertamento ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 0,74 g/l. È scattato il ritiro immediato della patente, con affidamento del veicolo a terzi e segnalazione alla Prefettura.

Bedonia – Sanzioni ad esercizi pubblici

L’azione congiunta del N.A.S., del N.I.L. e della linea territoriale ha portato alla contestazione di diverse irregolarità amministrative.

Un bar è stato sanzionato per oltre 3.400 euro per gravi carenze nelle procedure HACCP, omissioni in materia di informazione sugli allergeni e presenza di presidi sanitari scaduti nella cassetta di primo soccorso.

In un secondo esercizio sono state elevate sanzioni per 1.900 euro per mancanze nella tracciabilità degli alimenti e per l’assenza dei precursori necessari agli alcool test obbligatori.

Borgo Val di Taro – Sequestri e denuncia

In un ulteriore bar, i controlli hanno portato al sequestro di 51 kg di ghiaccio alimentare privo di tracciabilità e di 10 kg di materie prime scadute. Il gestore è stato sanzionato per oltre 3.000 euro e denunciato alla Procura della Repubblica per aver organizzato un evento danzante senza la prescritta autorizzazione comunale.

Segnalazioni amministrative

Nel corso del servizio, 6 uomini di età compresa tra i 18 e i 27 anni, non residenti in zona, sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina per uso personale.

Ulteriori 3 persone sono state sanzionate amministrativamente per ubriachezza molesta e atti contrari alla pubblica decenza.

L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel garantire sicurezza e legalità sul territorio, in particolare durante eventi che comportano un significativo afflusso di pubblico.