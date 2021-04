Controllo del territorio, diverse denunce dei carabinieri

Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, con l’ausilio delle unità cinofile del nucleo di Bologna hanno posto in atto un servizio del controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio e di quelli in materia di sostanze stupefacenti, che ha interessato i comuni di Fornovo Taro, Collecchio e Varano de’ Melegari.

Numerosi i controlli presso parchi, stazioni e locali pubblici per verificare la corretta applicazione delle disposizioni per prevenire la diffusione del contagio da virus Covid-19. Sono stati effettuati diversi posti di controllo lungo le principali arterie stradali. In uno di questi i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato un 54enne che, sottoposto a controllo con etilometro, evidenziava un tasso alcolemico superiore a 1,10 g/l.. Lo stesso è stato denunciato per guida in stato di ebrezza, ritirata la patente e decurtati 10 punti dalla stessa.

Un altro automobilista fermato è stato trovato in possesso, grazie al fiuto del cane, di oltre 5 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana e segnalato alla Prefettura per detenzione per uso personale di stupefacenti.

Infine, i carabinieri della Stazione di Collecchio hanno denunciato per tentato furto un italiano 50enne che ha provato ad asportare delle bottiglie di alcolici dal supermercato Famila.