Controllo del territorio nel week-end da parte dei Carabinieri: 3 denunce, 1 patente ritirata, 3 segnalazioni

Nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Parma, attraverso un servizio coordinato di controllo del territorio in particolare del centro cittadino, hanno eseguito tre denunce, riturato una patente, segnalato due persone per uso di stupefacenti e una per ubriachezza molesta, hanno inoltre sequestrato della droga.

Nel corso dei servizi, nel Comune di Parma, sono stati predisposti diversi posti di controllo e soste in prossimità delle arterie di maggior transito veicolare e nelle aree verdi, permettendo il controllo di decine di autovetture e l’identificazione di altrettante persone.

In viale Fratti, una pattuglia ha fermato un’auto condotta da un 29enne straniero residente furori provincia. L’uomo, alla consueta domanda di esibire la patente di guida ha riferito di esserne momentaneamente sprovvisto esibendo contestualmente la propria carta d’identità per essere ufficialmente identificato. Gli immediati accertamenti dei militari alla banche dati hanno permesso di accertare che il 29enne non era intestatario di alcun titolo abilitativo alla guida poiché mai conseguito.

E più approfonditi accertamenti, hanno permesso ai militari di documentare che non era la prima volta che veniva sorpreso a guidare senza patente. Per la condotta recidiva nell’arco del biennio, il 29enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per guida reiterata senza patente.

In viale Toschi, una pattuglia ha fermato e sottoposto a controllo il conducente di un’auto identificato in un 28enne italiano residente in città. In relazione alla sintomatologia manifestata dallo stesso durante gli accertamenti, che ha fatto insospettire i militari ipotizzando un recente abuso di bevande alcoliche ed è quindi stato sottoposto all’esame con l’alcool-test in dotazione.

L’esito ha permesso di accertare la positività del 28enne con un tasso rilevato pari a 1,05 g/l. Per tale motivo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per guida in stato di ebrezza alcolica con contestuale ritiro della patente di guida;

In Piazza Ghiaia, una pattuglia ha fermato e sottoposto a controllo una 21enne italiana, residente in provincia, risultata gravata da vicende di polizia per reati contro patrimonio. I militari, insospettiti dal fatto che la 21enne stesse guardando dentro alcune attività commerciali chiuse, attraverso le vetrate, hanno deciso di approfondire il controllo. Durante l’ispezione dello zaino che portava con sé, gli operanti hanno rinvenuto tre cacciaviti della lunghezza di 20 cm ciascuno per i quali la 21enne non ha saputo giustificare il possesso. Ritenendo gli utensili potenzialmente idonei all’effrazione i Carabinieri li hanno sequestrati. In ragione delle circostanze di luogo e di tempo nonché dei suoi precedenti, la 21enne è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Parma per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

In via Trento, in pieno giorno, una pattuglia è intervenuta su segnalazione di alcuni residenti preoccupati per la presenza in strada di una persona in stato di agitazione che creava disturbo ai passanti urlando nei loro confronti. Immediatamente intervenuti i militari hanno rintracciato l’individuo identificandolo in un 33enne straniero residente in città e già gravato da precedenti vicende di polizia per reati contro la persona. L’uomo è stato riportato alla calma e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.

All’interno del Parco Ducale, infine, una pattuglia ha rinvenuto e sequestrato a carico d’ignoti 75 gr. di hashish, che erano stati ben nascosti tra i cespugli dell’area vicina all’uscita pedonale di via Kennedy.

Nel corso delle attività, sono anche stati segnalati all’autorità amministrativa due uomini di età compresa tra i 19 e i 30 anni, che durante i controlli sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti di tipo hashish per uso personale non terapeutico.

Gli indagati sono allo stato solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, la loro posizione verrà vagliata dall’autorità giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di inno