Controllo di Vicinato, cos’è e come funziona: incontro a Traversetolo

Tutto quello che c’è da sapere sul Controllo di Vicinato e come farne parte. Giovedì 27 marzo 2025 alle ore 21, nella Sala consiglio della Corte Agresti a Traversetolo (Via F.lli Cantini, 8), il sindaco Simone Dall’Orto e il comandante della Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense, Vito Norcia, illustreranno le caratteristiche e il funzionamento del servizio che ha per obiettivo il miglioramento della sicurezza urbana attraverso la collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine.

Un servizio attivo in tutti i comuni dell’Unione Pedemontana Parmense coordinato dalla Polizia Locale al quale si può aderire su base volontaria, che prevede il coinvolgimento della comunità per aumentare il controllo del territorio attraverso segnalazioni di atti vandalici, comportamenti o veicoli sospetti, attraverso azioni regolamentate all’interno di un perimetro ben specifico, all’interno del quale il volontario non si sostituisce mai alle Forze dell’Ordine.

«Il Controllo di Vicinato dà ad ogni cittadino l’opportunità di contribuire alla sicurezza della propria comunità – sottolinea il sindaco Dall’Orto –. Opportunità che verrà illustrata nel corso della serata e che spero possa essere colta da tanti traversetolesi. Perché lo sguardo di ognuno di noi può essere importante per concorrere, in sinergia con le Forze dell’Ordine, alla prevenzione di reati».