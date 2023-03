“ControTempi – Itinerari sonori”: anteprima con “A night with Pink Floyd”

Mercoledì 29 marzo alle ore 21:00, presso il locale Borgo Santa Brigida in Borgo Santa Brigida, 5/A a Parma, “CONTROTEMPI – Itinerari sonori” presenta l’anteprima ufficiale della XXII^ edizione con la serata “A Night with Pink Floyd”: un dialogo intorno ai temi dell’album capolavoro The Dark Side of The Moon – di cui decorre quest’anno il cinquantesimo anniversario – tra Giovanni Rossi (giornalista e scrittore, autore di tre volumi dedicati ai Pink Floyd) e Pierangelo Pettenati, arricchito dal progetto visivo di Alfredo Miti Maturani e dal commento sonoro di Alberto Padovani (voce e chitarra), Emilio Vicari (chitarre) e Enrico Fava (pianoforte).

Seguirà Dj Set curato da Associazione Vinylistic.

Giovanni Rossi è un giornalista e scrittore emiliano. Da anni si interessa alla musica e alle storie che vi ruotano intorno, dando particolare risalto a personaggi e biografie dai tratti unici e irrepetibili. Con Tsunami Edizioni ha pubblicato Industrial [r]Evolution, Nine Inch Nails – Niente mi può fermare, Roger Waters – Oltre il muro, Silence Is Sexy – L’Avanguardia degli Einstürzende Neubauten, Led Zeppelin ’71 – La notte del Vigorelli, Epic – Genio e Follia di Mike Patton, Tu meriti il posto che occupi – La storia dei Disciplinatha e Animals, il lato oscuro dei Pink Floyd.



Alfredo Miti Maturani è un dj, arrangiatore, organizzatore di eventi, audio e video producer e ricercatore pioniere nell’ambito della biopsicofonica.



🎶Alberto Padovani, Emilio Vicari e Enrico Fava fanno parte dei ManìnBlù, collettivo di musicisti che nasce nel 2002 e propone canzoni scritte da Alberto, cantautore e chitarrista di Colorno (PR), ed elaborate in gruppo con il valore aggiunto di una band che fa dei concerti il punto di maggiore impatto emozionale. “Musica d’autore mediopadana” è l’unica definizione che attualmente viene accettata e condivisa in merito allo stile musicale di ManìnBlù.



“CONTROTEMPI – Itinerari Sonori 2023” è organizzata dall’Associazione Culturale Esplora Aps.

Ingresso libero. Inizio ore 21:00