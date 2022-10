Convegno al Maggiore sulla prevenzione dei disturbi scheletrici e muscolari correlati al lavoro

Si terrà a Parma nella mattinata del 28 ottobre il convegno dal titolo “Prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici (DMS) lavoro-correlati”, alla Sala Congressi dell’Ospedale Maggiore, con accesso pedonale da Via Abbeveratoia.

L’iniziativa è organizzata dal Network permanente dei Servizi Prevenzione e Protezione della Pubblica amministrazione di Parma, di cui fanno parte: Provincia Prefettura, Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, Università, Comune di Parma, Azienda Ospedaliero – Universitaria, Azienda Unità Sanitaria Locale, Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po, Uffici UVAC Parma, ASP Parma.

Il convegno, che si avvale della collaborazione di Cisita Parma Scarl l’Ente di formazione di UPI – Unione Parmense degli Industriali e GIA – Gruppo Imprese Artigiane, é organizzato in occasione della “Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro”, che si svolge nella 43a settimana dell’anno, dal 24 al 29 ottobre 2022.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso tracciato da tempo dal Network, che punta sulla divulgazione di buone pratiche attraverso la formazione, l’aggiornamento permanente e il confronto continuo, nella consapevolezza che il grado di sicurezza sul lavoro misura la qualità ed il grado di sviluppo di un territorio.

Il programma prevede dalle 8,30 la registrazione dei partecipanti, alle 9 il saluto delle autorità, alle 9.45 la relazione della dott.ssa Silvia Maria Squarcina di Inail – Parma su “Dati Inail sull’andamento degli infortuni e delle malattie professionali; poi alle 10.15 il prof. Massimo Corradi del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma tratterà il tema “Movimentazione manuale dei carichi: una sfida per la medicina del lavoro”. Alle 11 sarà la volta del Prof. Cosimo Costantino del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo parmense, che interverrà su “Prevenzione primaria e secondaria nelle patologie lavoro-correlate”. Alle 11.45 il dott. Andrea Zanella HSE Manager – RSPP di SIdel Group – SIDEL SpA si occuperà di “Interventi di mitigazione del rischio e miglioramento dell’ergonomia”. Infine, dalle 12,30 le discussioni finali e i saluti.

Questo convegno, come le altre iniziative promosse dal Network negli anni precedenti, si ispira alla campagna per ambienti lavorativi più sani e sicuri promossa dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha), che per l’anno 2022 ha adottato lo slogan “Alleggeriamo il carico!”.

Il convegno è valido ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. L’evento dà diritto a 4 crediti formativi per Ingegneri e 4 crediti ECM.