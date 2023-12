Convegno del Gruppo Consiliare PD Parma: il lavoro nella logistica

Venerdì 15 dicembre 2023, a Parma, con inizio alle ore 17.30, e accoglienza dalle 17.15, presso l’Auditorium dell’Assistenza Pubblica in via Gorizia, 2/A, il Gruppo Consiliare del Partito Democratico organizza il convegno “Il Lavoro nella Logistica”, un’importante occasione aperta a tutti per trattare e approfondire i tanti temi legati alle problematiche e alle prospettive di miglioramento di questo settore.

Apriranno i lavori il Vicesindaco di Parma, Lorenzo Lavagetto, e l’Assessora Regionale dell’Emilia-Romagna alla Programmazione territoriale, Barbara Lori.

All’evento interverranno poi Francesco De Vanna, Assessore del Comune di Parma ai lavori pubblici, legalità e politiche del lavoro, Giuseppe Iotti, Presidente del Gruppo Imprese Artigiane, Paola Bergonzi, Segretaria Confederale Camera del Lavoro della CGIL Parma, Michele Franco, Segretario generale Fit CISL Parma, Maria Stella Vannacci, Segretaria regionale UIL trasporti Emilia-Romagna, ed Errico Giannelli, Segretario generale Filt CGIL Parma. Inoltre, si collegherà da remoto Elisabetta Gualmini, Parlamentare europea – Gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici.

Insieme a loro e ad alcuni delegati sindacali che lavorano in grandi società di riferimento della logistica italiana e internazionale (come Amazon, Number1 e Just Eat), sarà possibile mettere sul tavolo e approfondire le sfide, le criticità e le idee di una filiera economica sempre più estesa e complessa.

Tanti i temi da affrontare, tra questi sicuramente la situazione attuale e futura di chi lavora in questo settore, le prospettive occupazionali e le figure professionali in un mercato in continua evoluzione, la necessità di uno sviluppo sostenibile, sia in termini economici, sia in termini di impatto ambientale e sociale, l’innovazione tecnologica e digitale. Riuscirà il settore a dimostrarsi più collaborativo e sostenibile? È una delle domande centrali su cui si confronteranno relatori e relatrici al convegno di venerdì 15.