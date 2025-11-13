Convegno di Cna a Collecchio: “La mediazione è donna: eredità e futuro”

Il ruolo di mediazione della donna: in famiglia, sul lavoro, nella società. È questo il tema al centro del convegno dal titolo “La mediazione è donna: eredità e futuro”, in programma sabato 15 novembre alle 10.30 a Villa Soragna, all’interno del Parco Nevicati, organizzato da CNA Impresa Donna Parma con il patrocino del Comune di Collecchio. Una tavola rotonda per riflettere sul ruolo di mediazione che, storicamente e antropologicamente, è sempre stato legato alle figure femminili, con uno sguardo rivolto al prossimo futuro e alle nuove generazioni.

“Un ruolo spesso sottovalutato o non adeguatamente riconosciuto – sottolinea Giulia Ghiretti, responsabile di CNA Impresa Donna -, ma che si esprime in vari contesti: economico, sociale, culturale, giuridico, professionale”.

“Le figure femminili – aggiunge l’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Collecchio Anna Gherardi – sono centrali nei processi di integrazione, nella creazione di legami nuovi con i territori d’arrivo e, al contempo, nel mantenimento delle relazioni con la cultura e la famiglia d’origine. Un ruolo chiave decisamente sottostimato che in realtà porta a forme interessanti di autonomia personale e progettuale, di iniziative e di arte”.

Dopo i saluti istituzionali dell’Assessora Gherardi e di Francesca Bocchia, presidente CNA Impresa Donna, il programma prevede gli interventi di Chiara Pedretti, interprete e traduttrice che parlerà di mediazione linguistica e culturale, Sandra Rossi, psicologa e psicoterapeuta, che affronterà il tema della mediazione tra vita e lavoro, Raffaella Oliva, avvocata che tratterà del legislatore come mediatore tra equità, lavoro e riconoscimento e Silvia Cunegondi, imprenditrice, che porterà la sua esperienza diretta di mediazione nella gestione di in un’azienda a prevalenza maschile.

A moderare l’incontro sarà Alvaro Gafaro, presidente dell’associazione “Maschi che si immischiano” ed esperto di mediazione.

L’evento è aperto al pubblico e gratuito.

Al termine dell’incontro, si svolgerà l’inaugurazione della mostra “Visione Donna”, la collettiva delle artiste Elisa Olari, Valentina Costa, Giovanna Benardi. La mostra sarà visitabile fino al 29 novembre.