Convegno di CNA Parma: Bitcoin, blockchain e crypto-assets, la nuova Regolamentazione Europea

CNA, in collaborazione con l’Università di Parma, organizza Giovedì 25 Gennaio alle ore 18.15 presso la sede CNA di Parma, un incontro sulla recente entrata in vigore della nuova disciplina di regolamentazione MiCAr, che istituisce regole europee uniformi per i cripto-assets.

Nell’era della digitalizzazione, concetti come Bitcoin, Blockchain e crypto-assets hanno guadagnato una notevole attenzione, delineando un nuovo orizzonte finanziario e tecnologico per cittadini e imprese.

Si tratta quindi di novità che stanno ridefinendo il panorama finanziario e tecnologico, offrendo soluzioni innovative e trasformando il modo in cui concepiamo e gestiamo il valore e le transazioni nella nostra economia digitale, continuando a suscitare dibattiti e interrogativi.

Con la disciplina MiCAr, introdotta dal legislatore europeo, si è voluto dare una regolamentazione ad un settore che è cresciuto rapidamente e in maniera disordinata, senza specifiche tutele per i consumatori.

Tratteremo questi argomenti con Ferdinando Ametrano, Docente di Bitcoin and Blockchain Technology all’ESSEC Business School di Parigi e all’Università Milano Bicocca, Alecos Colombo, CEO di AIO Blockchain Lab s.r.l. e di MasterZ e l’Avv. Giuseppe G. Luciani, collaboratore Dimetech Lab e Docente dell’Università di Parma.

Per partecipare è consigliato iscriversi al seguente link.