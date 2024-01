Convenzione Comune-Fism (Federazione Scuole Materne), Campanini (PD): “Un grazie al sindaco Guerra per questo risultato”

Ritengo doveroso ringraziare il sindaco Michele Guerra, l’Assessora Caterina Bonetti e Fism per essere arrivati alla stipula della Convenzione, frutto di un importante lavoro dell’assessorato e di un confronto di merito che ha visto impegnato assieme agli altri anche il Gruppo consiliare che ho l’onore di rappresentare. Anche in questa vicenda gli impegni presi sono stati mantenuti e, come detto quando sono emerse critiche, l’amministrazione si è dedicata con grande impegno e senza nessun indugio nell’affrontare nodi oggettivamente complessi, sia per il Comune che per Fism. E’ un risultato importante, che conferma il valore fondamentale che l’amministrazione e il Partito Democratico attribuiscono all’ambito educativo e scolastico, a vantaggio di bambini e famiglie – in particolare quelle con redditi più bassi – e alle realtà educative che operano positivamente nel nostro tessuto sociale e civile, con un impegno economico da parte del Comune che viene garantito nonostante i pesanti tagli del Governo nei confronti degli Enti locali. Il 2024 inizia con un provvedimento importante: continueremo a lavorare con determinazione nella realizzazione dei nostri obiettivi per la città



Sandro Campanini – Capogruppo Partito Democratico in Consiglio Comunale