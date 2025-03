Convittiadi 2025: arrivano i primi risultati per gli studenti del Maria Luigia – Gallery (in aggiornamento)

Non è niente male il bilancio di metà settimana per il Convitto nazionale Maria Luigia che compete, con sessantasei fra ragazze e ragazzi delle medie (small) e dei licei (large), alla XVII edizione delle “Convittiadi”, organizzate quest’anno dell’Educandato statale Collegio Uccellis di Udine al Bella Italia Efa Village di Lignano Sabbiadoro.

“Siamo davvero orgogliosi dei nostri ragazzi – spiega Tina Cancilleri, educatrice che assieme a sette colleghi accompagna gli studenti -. Per loro questa è una esperienza formativa importante, a tutti i livelli. Imparano il sapore della vittoria e della sconfitta, a misurarsi con se stessi e con i propri limiti e a fare squadra e ad essere vicini e solidali, ad accettare e rispettare gli avversari che a volte sono più forti. Stanno facendo tutto questo con grande fair play ed educazione. Questo è ciò che ci piace di più. E devo dire che anche per noi educatori è una esperienza bellissima perché ci consente di vedere i ragazzi nella loro interezza. C’è molta armonia fra tutti noi e molto senso di comunità”.

Sono ancora in corsa e imbattute le ragazze del volley (Amanda Araldi, Mia Azzali, Giorgia Bonini, Vittoria Cattabiani, Martina Guidicci, Chiara Moschella, Maria Vittoria Oppici, Gloria Palumbo, Marise Emerald Pasumbal, Allegra Pischiutta e Margherita Tondelli), detentrici del titolo conquistato l’anno scorso a Catanzaro: per loro in arrivo la semifinale.

È stato poi conquistato un primo oro, negli scacchi da Edoardo Magnani. Magnani assieme ai compagni scacchisti Davide Nulletti e Paolo Mitello ha conquistato anche una medaglia a squadre (ancora non si sa il colo).

Proseguono la corsa anche i ragazzi del beach tennis maschile small Tommaso Geminiani e Luca Dal Molin che si sono assicurati gli ottavi di finale e le ragazze della stessa categoria Zoe Allodi e Maya Salati.

Sono arrivate in finale anche le atlete del nuoto Emma Gaiani ed Emma Santonicola sia nello stile libero che nel dorso.

Nel tennis tavolo small Viola Bertolani (unica ragazza nel girone) ha vinto tutte le partite tranne quella contro il campione regionale del Lazio. La coppia Stefano Perciun e Gabriele Pedretti hanno vinto due partite su tre nel Calcio Balilla.

Le atlete e gli atleti del Maria Luigia Beach Tennis F (small) Sand volley M (small) Beach Tennis M (small) Volley F (small) Calcio a 5 F (small) Calcio a 5 M (small) Tennis tavolo M (small)

Si è fermata invece ai quarti la corsa degli atleti del calcio a cinque maschile small (Federico Bonora, Giorgio Bricoli, Ruggero Cagozzi, Tommaso Filosa, Gabriele Gerace, Marco Missorini, Davide Nacci, Diego Natoli, Simone Piccinini e Luca Riolo) e agli ottavi quella del calcio femminile small (Alessia Alesci, Lavinia Amodeo, Elisabetta Belli, Giulia Finuoli, Alice Giubilo, Clelia Palermo, Morgana Parise, Amelie Rosso e Matilde Talignani). Una menzione speciale per loro, dato che la squadra si è formata solo un mese fa, con quasi tutte le atlete non specialiste di questa disciplina.

Per quanto riguarda i large, cioè le atlete e gli atleti del liceo, hanno ottenuto ottimi risultati Ethan Accorsi e Ulisse Banchini nel beach tennis maschile e assieme a assieme Theo Coccoi anche nel sand volley.

Molto bene anche le ragazze del volley (Carolina Aiello, Serena Barone, Olimpia Capodacqua, Elena Cavalli, Valentina Ferrari, Sofia Gaiani, Anna Giorgia Garruba, Martina Iacci, Gaia Mattioli, Rebecca Negri, Emma Solim, Sabrina Timofti, Mariagiovanna Traversa e Laura Vignali).

Tatiana Cogo