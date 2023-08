Convocato in caserma a Fidenza, si presenta con un etto di hashish nello zaino: arrestato

Convocato in caserma per una notifica relativa a un procedimento a suo carico, si è presentato al comando con la droga addosso. Per questo motivo un 21enne, tunisino con diversi precedenti di polizia, è stato arrestato a Fidenza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. I guai per lui sono iniziati quando è stato fermato per un controllo dai carabinieri della Stazione di Fidenza da cui è emerso che il giovane risultava destinatario di un provvedimento e pertanto veniva invitato a raggiugere la caserma.

Entrato con uno zaino sulle spalle, che evidentemente credeva sarebbero passato inosservato, ai militari è bastato davvero poco per scoprire che all’interno vi era dello stupefacente in quanto mentre percorreva il corridoio veniva percepito dai militari un forte odore di hashish provenire dallo zaino. Effettivamente all’interno è stato trovato un panetto di hashish di quasi 100 grammi. Al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso il carcere di Parma.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma