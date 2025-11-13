Quotidiano online di Parma

Coop Alleanza 3.0 dona oltre 4mila euro a “La Doppia Elica ODV” per la prevenzione oncologica a Parma

Grazie alla solidarietà dei soci, sarà acquistato un tavolo diagnostico flexitable per la senologia dell’Ospedale di Parma

di Tatiana Cogo

Un gesto di solidarietà che si trasforma in strumenti concreti per la cura e la prevenzione oncologica. A Parma, Coop Alleanza 3.0 ha donato 4.276 euro all’associazione La Doppia Elica ODV, grazie alla scelta dei soci di destinare parte dei propri punti-spesa alla lotta contro i tumori.

La donazione permetterà l’acquisto di un Tavolo Flexitable, apparecchio di ultima generazione destinato al reparto di senologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, che consentirà di eseguire biopsie mammarie con maggiore precisione, tempestività e minore invasività.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale di Coop Alleanza 3.0 che, nel 2024, ha raccolto complessivamente 120 mila euro in otto aree territoriali, devoluti a strutture e associazioni impegnate nella prevenzione e cura oncologica.

“Essere parte attiva nelle comunità e prendersi cura delle persone è uno dei pilastri della cooperazione – ha dichiarato Jessica Anelli, consigliera di amministrazione di Coop Alleanza 3.0 –. Questa donazione rappresenta un gesto concreto di solidarietà e un segno tangibile di fiducia nel valore della condivisione”.

“Ogni contributo è una storia di speranza – ha aggiunto Nella Faimali, presidente de La Doppia Elica ODV –. Grazie a Coop e ai soci, potremo migliorare la diagnosi precoce e offrire a tante donne un futuro più sereno”.

