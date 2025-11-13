Coop Alleanza 3.0 dona oltre 4mila euro a “La Doppia Elica ODV” per la prevenzione oncologica a Parma

Un gesto di solidarietà che si trasforma in strumenti concreti per la cura e la prevenzione oncologica. A Parma, Coop Alleanza 3.0 ha donato 4.276 euro all’associazione La Doppia Elica ODV, grazie alla scelta dei soci di destinare parte dei propri punti-spesa alla lotta contro i tumori.

La donazione permetterà l’acquisto di un Tavolo Flexitable, apparecchio di ultima generazione destinato al reparto di senologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, che consentirà di eseguire biopsie mammarie con maggiore precisione, tempestività e minore invasività.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale di Coop Alleanza 3.0 che, nel 2024, ha raccolto complessivamente 120 mila euro in otto aree territoriali, devoluti a strutture e associazioni impegnate nella prevenzione e cura oncologica.

“Essere parte attiva nelle comunità e prendersi cura delle persone è uno dei pilastri della cooperazione – ha dichiarato Jessica Anelli, consigliera di amministrazione di Coop Alleanza 3.0 –. Questa donazione rappresenta un gesto concreto di solidarietà e un segno tangibile di fiducia nel valore della condivisione”.

“Ogni contributo è una storia di speranza – ha aggiunto Nella Faimali, presidente de La Doppia Elica ODV –. Grazie a Coop e ai soci, potremo migliorare la diagnosi precoce e offrire a tante donne un futuro più sereno”.