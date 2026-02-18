Cooperativa Lasse, punto di riferimento socio-educativo tra Fornovo e le biblioteche della montagna

Profondamente radicata nella provincia di Parma e in particolare nel Comune di Fornovo Taro, la Cooperativa Sociale Lasse è oggi una realtà consolidata nell’ambito dell’inclusione sociale, educativa e culturale.

Fondata nel 2011, la cooperativa nasce con l’obiettivo di sostenere persone in situazione di fragilità, favorire percorsi di inclusione sociale e lavorativa e costruire reti territoriali capaci di rispondere ai bisogni concreti delle comunità locali. Disabilità, marginalità, difficoltà familiari e disagio sociale rappresentano il cuore dell’attività quotidiana, portata avanti da professionisti qualificati in stretta sinergia con gli enti del territorio.

«I nostri coordinatori, psicologi ed educatori sono risorse fondamentali: garantiscono servizi di qualità, molto apprezzati dalle comunità in cui operiamo», sottolinea la presidente Anna Chiara Gandi. «Accanto ai servizi socio-educativi, gestiamo le biblioteche della montagna parmense, che non sono soltanto luoghi di cultura ma veri presìdi sociali: spazi di incontro, prevenzione del disagio e promozione del benessere, soprattutto nei piccoli comuni. La lettura e le attività culturali diventano strumenti concreti di coesione e crescita collettiva».

Tra le iniziative attive figura anche il laboratorio creativo “Graphium”, rivolto ad adulti in condizione di fragilità. Il progetto propone percorsi di inclusione e avvicinamento al lavoro attraverso attività artigianali, favorendo autonomia, autostima e reinserimento sociale. Un’esperienza che punta a valorizzare le capacità individuali e a costruire un dialogo autentico con le persone coinvolte.

La cooperativa guarda inoltre ai bisogni emergenti delle famiglie, lavorando allo sviluppo di servizi dedicati a contesti protetti per minori e madri in difficoltà.

Grazie a un’azione capillare e a una presenza costante, Lasse si conferma un attore centrale nel sistema socio-assistenziale della provincia di Parma, con un’attenzione particolare alla comunità di Fornovo e alle realtà montane.

Tommaso Villani