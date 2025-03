Coopstartup, il programma per la nascita di nuove cooperative di Legacoop Emilia Ovest e Coopfond

Il progetto Coopstartup, promosso da Legacoop Emilia Ovest e Coopfond, sperimenta nuovi processi di promozione cooperativa.

La call, aperta dal 1° marzo al 30 aprile, finanzia a accompagna la costituzione di nuove imprese in forma cooperativa, di qualsiasi settore, dall’agroalimentare all’industria, dai servizi alla cultura, dalla tutela ambientale all’economia circolare, dalla logistica alle smart cities, dalla salute al turismo, dalla tecnologia all’intelligenza artificiale.

Requisiti minimi di candidatura: gruppi composti da almeno 3 persone, che intendano costituire un’impresa cooperativa con sede legale e operativa nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Il bando è aperto anche alle cooperative costituitesi dal 1° gennaio 2025 con sede legale e operativa in una delle tre province.

Le candidature dei gruppi e delle neo-cooperative dovranno essere presentate online previa iscrizione alla piattaforma www.coopstartup.it/emiliaovest, compilando il modulo via web e allegando i CV dei partecipanti.

Con l’iscrizione alla piattaforma è offerta gratuitamente a tutti gli iscritti l’opportunità di seguire il corso di formazione a distanza “10 steps and go – Condividiamo sapere cooperativo”, finalizzato all’acquisizione delle conoscenze e competenze di base per la creazione di startup cooperative.

Previa valutazione dell’ammissibilità dei progetti, i gruppi selezionati potranno usufruire di: formazione intensiva di 15 ore su pianificazione, sviluppo, gestione d’impresa; accompagnamento alla costituzione di una cooperativa; affiancamento personalizzato sotto la supervisione di un tutor per l’affinamento dei progetti d’impresa.

Alle cooperative che si costituiranno, associandosi a Legacoop Emilia Ovest entro 1 anno dalla formazione intensiva (entro fine giugno 2026), verranno messi a disposizione: un contratto triennale per usufruire dei servizi amministrativi presso un centro servizi convenzionato; un contributo a fondo perduto di € 5.000 per ognuna delle startup cooperative costituite; la possibilità di attivare prodotti finanziari di Coopfond e/o di Boorea Emilia Ovest; disponibilità di spazi fisici presso strutture di coworking.

L’iniziativa è sostenuta dai partner Coop Alleanza 3.0, Banca Etica, Boorea Emilia Ovest, Emilia Servizi, Ob.im, Consorzio 45, Impact Hub RE, Emc2 onlus, Borgotrebbia.