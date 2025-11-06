Quotidiano online di Parma

Coppa di Parma boom nel preaffettato (+25%) e Salame Felino a 89 milioni: i numeri del successo a Merano

Mentre la kermesse altoatesina attende oltre 7.000 visitatori e 700 aziende espositrici, le due eccellenze della Food Valley registrano performance record: 372mila chili di Coppa di Parma preaffettata e 2,5 milioni di chili di Salame Felino certificato

di Tatiana Cogo

Numeri in forte crescita per la Coppa di Parma e risultati stabili – ma su livelli record – per il Salame Felino. È con questi dati che i rispettivi Consorzi di tutela si presentano al Merano Wine Festival, in programma dal 7 all’11 novembre, una delle vetrine enogastronomiche più prestigiose del Paese.

Da gennaio a settembre 2025 la Coppa di Parma Igp ha registrato un vero e proprio boom del preaffettato, con 372mila chilogrammi destinati alla vendita, pari a un +25% rispetto ai 298mila dello stesso periodo del 2024. Il Salame Felino Igp invece consolida le performance del 2024, con 2,5 milioni di chili di prodotto certificato e 424mila chili in vaschetta, numeri che avevano contribuito a chiudere lo scorso anno con un fatturato record di 89 milioni di euro.

Crescono anche i numeri della manifestazione che li ospita: dopo aver superato nella passata edizione i 7.000 visitatori, il festival altoatesino torna con oltre 700 aziende espositrici nei 1.500 metri quadrati della Gourmet Arena. I Consorzi saranno presenti allo stand 59, per promuovere la qualità dei due salumi simbolo della Parma Food Valley e raccontare il legame con il territorio e la cura delle materie prime.

Il Merano Wine Festival rappresenta una vetrina di eccellenze a cui non potevamo mancare – commenta Fabrizio Aschieri, presidente del Consorzio della Coppa di Parma Igp e vicepresidente del Consorzio del Salame Felino Igp –. I risultati produttivi confermano la solidità delle nostre filiere e la crescita del consumo di preaffettato, soprattutto tra i giovani. Eventi come questo ci permettono di far conoscere e valorizzare la qualità di due eccellenze della salumeria italiana in contesti di alto profilo”.

Leggi anche:

Cisl Fp: “Raggiunta la pre-intesa per il rinnovo del contratto degli enti locali”

In aumento del 2,2% le imprese giovanili parmensi

A Parma sostanzialmente stabile il numero delle imprese femminili

Commercio e rigenerazione urbana, la Regione finanzia 36 progetti in Emilia-Romagna

Cibus Tec Forum 2025: Parma capitale europea dell’innovazione alimentare

Barilla investe oltre 34 milioni di euro in sostenibilità e innovazione

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies