Corniglio, ruba 11mila euro al vicino di casa usando il suo bancomat: denunciato

Entra in casa del vicino quando assente per rubare. Dopo una mirata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Corniglio hanno denunciato un 53 enne italiano residente in quel comune già noto ai militari, con l’accusa di furto.

L’uomo aveva accuratamente studiato le abitudini del vicino e ogni volta che usciva, in più occasioni negli ultimi 2 mesi, è riuscito ad introdursi nell’appartamento ed individuato il bancomat con il pin, lo utilizzava per andare ad effettuare dei prelievi fraudolenti. In questo modo ha potuto prelevare denaro contante dagli sportelli bancomat della zona, mediante la carta sottratta. Effettuato il prelievo, ritornava nell’abitazione e, rimetteva la carta dove l’aveva trovata. Il giochetto è filato liscio fino a quando la vittima nell’effettuare il saldo, si è accorta dell’ammanco di quasi 11 mila euro.

Insospettita si è diretta subito nella caserma dei Carabinieri, estratto conto alla mano, denunciando e disconoscendo le varie operazioni. L’attività dei Carabinieri ha permesso di ricostruire l’intera vicenda identificare l’uomo attraverso le immagini delle telecamere posizionate sullo sportello bancomat ed in particolare le modalità con le quali riusciva ad impossessarsi del bancomat. Per il 53enne è scattata la denuncia a piede libero e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma