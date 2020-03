Coronavirus, 791 persone controllate, 1 denuncia

Nell’ambito dell’attività di controllo finalizzata al rispetto delle misure introdotte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020 e successivi, per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, svolta sul territorio dalle Forze dell’Ordine, in collaborazione con le Polizie locali, da Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e Polizia di Frontiera nei rispettivi ambiti di competenza, si riportano di seguito i dati relativi alla giornata di ieri, 26 marzo 2020:

persone controllate: 791

persone denunciate ex art.650 c.p.: 1

persone denunciate ex artt.495 e 496 c.p.: 0

persone denunciate per altri reati: 0

persone arrestate: 0

esercizi commerciali controllati: 927

titolari di esercizi commerciali denunciati ex art. 650 c.p.: 0

titolari esercizi commerciali sanzionati amministrativamente: 0

sospensione esercizi commerciali ex art. 15 D.L. 14/2020: 0

sequestri amministrativi di veicoli: 0

Il monitoraggio del territorio proseguirà nei prossimi giorni con il massimo rigore.