Coronavirus, Campari (Lega): “No a speculazione sul dolore delle famiglie nelle bacheche del Maggiore”

“Nelle bacheche vicine ai reparti dell’Ospedale Maggiore in cui si curano i malati di Coronavirus e su internet si incontrano pubblicità che invitano a rivolgersi a società che si occupano di risarcimento danni per casi di malasanità, anche per coronavirus. Il messaggio implicito è di fare causa ai medici che si sono occupati di pazienti purtroppo deceduti.

Credo che sia un messaggio offensivo e inaccettabile. In questa emergenza, medici, infermieri e volontari delle ambulanze sono costretti a operare in prima linea, giorno e notte, in condizioni d’emergenza, senza preoccuparsi della fatica e del rischio di contagio. Tutta la comunità dovrebbe solo ringraziarli.

Penso anche che il personale ospedaliero sia oggi già caricato di sufficienti responsabilità e preoccupazioni senza andare ad aggravare la situazione con la possibilità di incorrere in processi per questioni legate all’emergenza Coronavirus. Quelle pubblicità vanno rimosse. Il legittimo dolore delle famiglie che perdono i propri cari non deve diventare oggetto di speculazione”.

Così Maurizio Campari, senatore parmigiano della Lega