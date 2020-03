Coronavirus, dal Gruppo Spaggiari attive oltre 40.000 aule virtuali per la didattica a distanza

A fronte dell’emergenza Coronavirus, il Gruppo Spaggiari Parma – gruppo leader da oltre 90 anni nella fornitura di servizi e strumenti multimediali per il mondo della scuola – implementa il servizio Aule Virtuali, che permette alle scuole che lo desiderano di gestire e svolgere attività didattica a distanza in piena autonomia.

Solo nell’ultima settimana, a seguito della chiusura degli istituti scolastici in diverse regioni per l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, le nuove attivazioni gratuite sono state oltre 600.

Il registro elettronico ClasseViva del Gruppo Spaggiari Parma è già stato adottato da 2.500 scuole, tra Istituti Comprensivi e Istituti Superiori, ed è utilizzato da oltre 2 milioni di studenti e famiglie e da più di 400.000 docenti in tutta Italia. A fronte dell’emergenza, il Gruppo mette a disposizione il modulo aggiuntivo Aule Virtuali, uno strumento evoluto per gestire in modo semplice ed efficace le attività educative di tipo cooperativo, attraverso videolezioni in diretta web, creazione di spazi di lavoro condivisi e costruzione di percorsi didattici personalizzati. Per gli istituti che hanno già adottato il registro elettronico ClasseViva, il modulo Aule Virtuali è offerto gratuitamente fino a fine anno.

“Siamo molto orgogliosi di poter offrire in un momento così delicato un servizio importante – afferma Riccardo Agostini, amministratore delegato del Gruppo Spaggiari Parma –. Ci sono studenti che devono affrontare gli esami di Stato fra pochi mesi, ed è essenziale che la didattica prosegua senza intoppi, così che la preparazione venga garantita per tutto il tempo della sospensione delle lezioni fisiche. Aule Virtuali è un servizio di valore, e tante scuole hanno già deciso di adottarlo, perché il sistema di istruzione nazionale per stare al passo con i tempi e gestire ogni evenienza non può prescindere dalla tecnologia. Con forte senso di responsabilità e di vicinanza a famiglie e studenti coinvolti, abbiamo deciso di erogare e offrire in maniera assolutamente gratuita un servizio che, da anni, è riconosciuto e utilizzato da molti Istituti italiani. Lavoreremo in questi giorni per adeguare la struttura tecnologica di supporto e per aggiungere sempre nuove funzionalità.”

Esempio di eccellenza in questo campo è l’Istituto Superiore “Enrico Tosi” di Busto Arsizio, che dopo aver attivato Aule Virtuali ha avuto la possibilità di svolgere didattica a distanza con tutti i suoi studenti sin dalla scorsa settimana. Il sistema è semplice e flessibile nell’utilizzo.