Coronavirus, due casi a San Secondo Parmense: un 75enne ricoverato in Ospedale, una 45enne in isolamento domiciliare

Il Sindaco Antonio Dodi, sentite le Autorità sanitarie competenti, comunica a tutta la cittadinanza che un caso di positività al Covid-19 è stato riscontrato nel Comune di San Secondo Parmense, mentre un altro è in attesa degli esiti del tampone.

Il primo caso riguarda un uomo di 75 anni residente a San Secondo Parmense: attualmente ricoverato all’Ospedale Maggiore a Parma, è stato posto in isolamento come previsto dalle procedure nazionali e regionali per il contenimento infettivo. L’Azienda Usl di Parma, in raccordo con le autorità sanitarie regionali, ha attivato tutte le procedure previste di isolamento domiciliare anche per i famigliari del malato e per gli altri suoi contatti stretti.

Il secondo caso riguarda una 45enne, anch’ella residente nel Comune: la malata presenta i sintomi tipici di questa infezione virale e si trova attualmente in isolamento in attesa dell’esito del tampone, come disposto dal servizio di Igiene e sanità pubblica dell’Azienda Usl. Le procedure nazionali e regionali in vigore prevedono ora che la paziente sia sottoposta a controllo con sorveglianza attiva da parte dei sanitari per verificare lo stato di salute, somministrare cure e monitorare l’andamento della malattia e del regime di isolamento previsto. Sono state inoltre attivate tutte le procedure previste di isolamento domiciliare anche per i famigliari della malata e per gli altri suoi contatti stretti. Al momento per entrambi i malati non sono necessarie ulteriori misure di prevenzione o controllo.

“Ricordiamo a tutti – è l’intervento del sindaco di San Secondo Antonio Dodi – di seguire le raccomandazione del Ministero e dell’Ausl in modo scrupoloso e di mantenere un comportamento civile, responsabile ed educato nel rispetto della normativa, delle indicazioni sanitarie ricevute e nei confronti delle persone. E’ ad esempio necessario non recarsi al Pronto Soccorso o negli ambulatori dei medici di famiglia, qualora si abbia il sospetto di avere contratto il virus, bisogna invece contattare il 118, oppure di chiamare i numeri messi a disposizione dall’Ausl di Parma: 0521.396436 e il numero verde regionale dedicato, 800 033 033. Nel ringraziare tutto il personale sanitario e medico impegnato nel contenimento del Covid-19, vogliamo anche ricordare le dieci norme di prevenzione cui è consigliato attenersi”.