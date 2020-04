Coronavirus, è online il nuovo sito informativo del Comune di Parma

E’ online il nuovo sito del Comune di Parma dedicato all’emergenza Coronavirus e a tutto quello che è importante sapere: al link https://www.comune.parma.it/coronavirus è ora possibile per tutti trovare informazioni, news, disposizioni, servizi, risposte alle domande e molto altro per comportarsi correttamente, usufruire dei servizi e tenersi aggiornati sul difficile momento di lotta al Covid-19 che la nostra città e tutto il Paese stanno affrontando.

Il sindaco Federico Pizzarotti ha commentato: “In un momento di grave emergenza ci è sembrato utile costruire uno strumento efficace e pratico che risponda a tutte le esigenze e domande che i cittadini desiderano avere dal Comune: un sito completo, preciso e aggiornato in cui è possibile trovare tutte le informazioni corrette sul Covid-19, sui comportamenti da tenere in caso di sintomi, sulle regole da rispettare e sui servizi messi in campo dal Comune di Parma. Informati sapremo affrontare meglio l’emergenza”.

Una informazione corretta è uno strumento fondamentale in questa situazione e il sito del Comune di Parma per rispondere al meglio a questa esigenza della cittadinanza è stato articolato in 6 sezioni: Tutto sul Coronavirus, Disposizioni, Servizi, Welfare, una dedicata all’HomeFitness, con i video tutorial per rimanere in forma stando a casa, pubblicati sul canale YouTube del Comune, e una dedicata a Parma Ritrovata, un luogo virtuale dove continuare a vivere la cultura cittadina a 360 gradi.

Nella sezione Tutto sul Coronavirus, oltre a capire di cosa si tratti, possono essere reperiti numeri e indirizzi di siti utili, info, risposte ai quesiti più frequenti, i comportamenti che è importante osservare, oltre a un vademecum per coloro sottoposti a quarantena.

In Disposizioni è possibile scaricare il modulo per l’autocertificazione degli spostamenti e informarsi su tutti i regolamenti attualmente vigenti.

Nella parte dedicata ai Servizi è possibile prendere visione di tutte le attività commerciali e degli artigiani e tecnici che effettuano consegne e operazioni a domicilio, ma anche sapere a chi rivolgersi per ricevere assistenza a tutela degli animali in difficoltà, oltre alle modalità attuali per accedere a tutti i servizi del Comune di Parma, compresi quelli online attivi.

Infine nella sezione Welfare si possono trovare tutte le informazioni corrette sui bonus spesa (cosa sono, chi può farne richiesta, in che modo presentare domanda), il programma di consegne a domicilio di generi di prima necessità, farmaci e pacchi alimentari per fronteggiare l’emergenza e i diversi servizi (molti dei quali attivati dall’Azienda Usl e dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma) di supporto psicologico per le persone in quarantena, per i genitori, oltre al servizio visite ed esami.

Il sito prevede inoltre il collegamento al un nuovo progetto on-line “Scuola di Futuro”, a cura dei Servizi Educativi del Comune di Parma, che verrà lanciato la prossima settimana.

Si ricorda che per le informazioni di carattere strettamente sanitario è necessario comunque fare riferimento alla pagina ufficiale attivata dal Ministero della Salute, http://www.salute.gov.it/portale/home.html