Coronavirus e ZTL, Parma in Centro: “Purtroppo Parma ha Pizzarotti”

Restiamo sconcertati dalle arroganti e disseminate affermazioni rilasciate a Tv Parma da parte del Sindaco Pizzarotti, per rigettare la nostra proposta di temporanea sospensione delle ZTL, per ridurre il disagio alle famiglie, causate dalle doverose limitazioni imposte per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Ben diversa è assai più lungimirante e politicamente intelligente la posizione assunta da altri Sindaci italiani, come ad esempio quelli di Torino, Roma e Caserta, che sulla questione hanno dimostrato una sensibilità per noi invidiabile verso i propri cittadini.

Invitiamo, quindi, il Consiglio Comunale di Parma ad azioni che portino a far riflettere il nostro Primo Cittadino in materia di aiuti alle famiglie a fronte di questa grave e straordinaria emergenza.

Parma in Centro

LEGGI ANCHE: Complimenti alla Provincia di Parma per l’efficace comunicazione ai cittadini sul Coronavirus: si deve andare avanti, ma in sicurezza (di Andrea Marsiletti)