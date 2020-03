Coronavirus, Emiliambiente: “Blocco dei distacchi per morosità e nessun interesse di mora sulle bollette in scadenza”

EmiliAmbiente blocca temporaneamente tutte le eventuali procedure di sospensione delle forniture di acqua per morosità ed elimina gli interessi di mora sulle bollette di prossima scadenza pagate fino a 30 giorni dopo il termine: i due provvedimenti, in applicazione delle recenti disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) sono pensati per ridurre l’impatto dell’emergenza Covid-19 sulla comunità.

BLOCCO DEI DISTACCHI PER MOROSITÀ

Sono bloccate, fino al 3 aprile, tutte le eventuali procedure di sospensione delle forniture di acqua per morosità, per tutte le tipologie di utenze domestiche e non domestiche. Il provvedimento è valido dal 10 marzo scorso: le forniture eventualmente sospese (o limitate/disattivate) dal 10 marzo a oggi verranno quindi rialimentate, e le relative procedure riprenderanno il proprio corso solo dopo il 3 aprile.

RITARDO PAGAMENTO BOLLETTE SENZA INTERESSI DI MORA

Non saranno applicati gli interessi di mora per le fatture di prossima scadenza pagate entro i 30 giorni successivi al termine; la misura è valida per tutte le utenze domestiche e non domestiche. EmiliAmbiente ricorda che il pagamento è possibile anche con Bonifico Bancario destinato CREDIT AGRICOLE CARIPARMA, IBAN IT78B0623065730000036211032, indicando nella descrizione il numero della bolletta e l’intestatario della fornitura.

Emergenza Coronavirus: evita lo sportello, scegli i canali telematici

EmiliAmbiente invita i cittadini, per la tutela della salute di tutti, ad evitare di recarsi allo sportello se non per casi assolutamente inderogabili, utilizzando per informazioni e disbrigo pratiche i canali telematici messi a disposizione dall’azienda: