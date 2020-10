Coronavirus: gli interventi dell’AUSL in 5 scuole di Parma e provincia nel fine settimana

Nel fine settimana appena trascorso, i professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL sono stati impegnati nella gestione di casi di coronavirus che hanno coinvolto 5 scuole di Parma e provincia.

Già disponibili gli esiti di molti tamponi, altri in programma domani. Non è sempre disposta la quarantena di alunni e insegnanti in attesa dell’esito dei tamponi: i professionisti dell’AUSL valutano caso per caso, dopo aver fatto l’indagine epidemiologica.

Ecco nel dettaglio le azioni già realizzate e quelle in corso.

Scuola elementare Anna Frank di Parma (Istituto Comprensivo Ferrari): oggi sono programmati i tamponi su alunni e insegnanti di due classi, dopo la positività riscontrata in due alunni. Solo per gli scolari e gli insegnanti di una classe è stata disposta la quarantena preventiva.

Gli esisti dei tamponi sono attesi domani.

Scuola elementare Rodari di Parma: sono in programma per domani (martedì 6 ottobre) i tamponi su circa 100 persone (tra alunni e insegnanti di 4 classi), dopo la conferma della positività al coronavirus di un esperto esterno. In attesa degli esiti, non è stata disposta la quarantena.

Scuola materna di Bedonia: con la conferma di positività del tampone eseguito su una insegnante, arrivata nel tardo pomeriggio di venerdì, la classe di bimbi è stata messa in quarantena preventiva. Domenica sono stati fatti i tamponi sui piccoli alunni, risultati tutti negativi. La classe rimane comunque in quarantena.

Scuola media Istituto Comprensivo Ferrari di Parma: sono stati sottoposti a tampone domenica mattina gli alunni e insegnanti di una classe dopo che si è riscontrato un caso di positività di uno studente. La classe non è stata messa in quarantena preventiva. Gli esiti dei tamponi sono tutti negativi, l’attività didattica quindi prosegue regolarmente.

Istituto tecnico Paciolo-D’Annunzio di Fidenza: sono stati sottoposti a tampone domenica mattina gli alunni e insegnanti dopo che si è riscontrato un caso di positività di un compagno di classe. La classe non è stata messa in quarantena preventiva. Gli esiti dei tamponi sono tutti negativi, l’attività didattica quindi prosegue regolarmente.