Coronavirus, l’appello del sindaco Fritelli ai salsesi: “Andate a fare la spesa nei negozi di Salso, a prendere un caffè o una pizza nei nostri locali”

“La nostra città sta soffrendo la difficoltà di un duro periodo che mette ulteriormente alla prova il suo tessuto economico e le sue attività ricettive e artigianali.”

Inizia così l’appello che l’Amministrazione comunale di Salsomaggiore ha rivolto ai suoi cittadini contro gli effetti negativi del Coronavirus sul turismo nella città termale.

“Mai come in questo momento esercenti e attività commerciali hanno bisogno di sostegno. L’Amministrazione comunale si è attivata per fronteggiare una prova inaspettata che si sta coinvolgendo tutti. Non dobbiamo però perdere il senso di comunità e la voglia di reagire, anche con piccoli gesti simbolici, ma importanti, come fare la spesa nei nostri negozi o un caffè o una pizza nei nostri locali. Segnali minimi, ma importanti per ridare fiducia e voglia di andare avanti”.