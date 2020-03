Coronavirus, l’appello della Lega al sindaco: “Stop ZTL”

L’ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede che anziani, disabili e persone con difese immunitarie abbassate non debbano uscire di casa, per questo chiediamo al Sindaco di sospendere le limitazioni al traffico nelle ZTL per permettere a parenti, amici, assistenti e collaboratori di raggiungerli per assisterli o, se necessario trasportarli, senza dover ricorrere ai mezzi pubblici.

Il problema non riguarda solo anziani e malati, ma anche i bambini che nei giorni di chiusura delle scuole devono essere portati da parenti o baby sitter e tutti coloro che per qualche motivo medico o precauzionale si trovano in isolamento.

Le particolari difficoltà che le famiglie e le persone vivono in questi giorni sono prioritarie rispetto ad altre, anche giuste, preoccupazioni ambientali.

Così il gruppo Lega Salvini Parma in Consiglio comunale.