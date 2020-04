Coronavirus, Lega: “Accogliere appello farmacisti per distribuzione gratuita medicinali e dispositivi”

Accogliere la richiesta di Federfarma, Assofarm e CittadinanzAttiva regionali che si sono offerte di distribuire, a titolo gratuito, i farmaci e i dispositivi medici dell’assistenza integrativa. L’appello arriva dalla Lega, con una risoluzione a prima firma di Massimiliano Pompignoli (a cui si sono aggiunte le firme di Daniele Marchetti, Matteo Rancan, Stefano Bargi, Gabriele Delmonte, Michele Facci, Fabio Bergamini, Valentina Stragliati, Matteo Montevecchi, Lucia Borgonzoni, Simone Pelloni, Fabio Rainieri, Andrea Liverani e Maura Catellani).

“Le farmacie territoriali, come primo presidio sanitario pubblico sul territorio- sottolineano i consiglieri del Carroccio- di giorno come di notte, sette giorni su sette, per 365 giorni l’anno grazie al sistema dei turni e delle aperture, chiedono, in questa emergenza sanitaria, di essere messe nella condizione di garantire al cittadino tutti i farmaci di cui ha bisogno nella farmacia di fiducia, sotto casa, evitando il più possibile gli spostamenti”.

Per questo Pompignoli e gli altri esponenti della Lega impegnano la Giunta “ad accogliere la richiesta di Federfarma, Assofarm e CittadinanzAttiva regionali di poter distribuire, a titolo completamente gratuito, nelle farmacie territoriali di tutta la regione, tutti i farmaci in Pht e Cef (concedibili extra farmacia), oltre che i dispositivi medici dell’assistenza integrativa (stomi, siringhe, strisce per diabetici, etc) e i pacchetti di terapia già programmati dalle Ausl per i pazienti fragili (a partire dagli oncologici)”.