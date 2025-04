Correggio500 aperto dalla Festa di Liberazione al Primo Maggio

Il percorso d’arte della città di Parma, Correggio500 che si snoda tra la Camera della Badessa, il Monastero di San Paolo e la Cattedrale è sempre aperto nei prossimi giorni per offrire una panoramica tra i cicli d’affresco che rappresentano l’arte identitaria della città di Parma e che mostrano la grandezza di uno dei più importanti artisti del Rinascimento. (biglietteria on line https://www.ticketlandia.com/m/event/correggio-500 – oppure IAT in via Garibaldi sempre aperto dalle 9 alle 19 e biglietterie presso Camera di San Paolo e Monastero di San Giovanni).

L’itinerario di Correggio500 comprende tappe collocate a poca distanza: partendo dal Monastero di San Giovanni Evangelista, con l’emozionante installazione immersiva di Lucio Rossi “Il cielo per un istante in terra”, attraversando la magnificenza della Cattedrale e arrivando alla Camera della Badessa nel Monastero di San Paolo. Per rendere protagonista l’arte e la bellezza delle prossime giornate si può approfittare del biglietto con tariffa agevolata che unisce Correggio500 al Complesso Monumentale della Pilotta.

Mostrando il biglietto di Correggio500 si avrà diritto ad un biglietto scontato a 14,00 € per l’ingresso al percorso museale della Pilotta e aggiungendo un altro euro (quindi pagando 15,00 €) si può visitare anche l’Antica Spezieria recentemente riaperta. Vi è inoltre un percorso speciale in Galleria Nazionale che durante i giorni e gli orari di apertura del Complesso monumentale della Pilotta, dalle ore 17.00, per i possessori di regolare biglietto della mostra Correggio500 propone un percorso breve e suggestivo dedicato esclusivamente alle pale del Correggio con un biglietto speciale a 5€. Il biglietto è acquistabile on-line o presso la biglietteria del Complesso monumentale della Pilotta (https://complessopilotta.it/biglietti/).