Correggio500: convegno internazionale nella Biblioteca di San Giovanni

Sarà nella Biblioteca Monumentale di San Giovanni la giornata di studi che, sabato 15 febbraio dalle ore 9.15, rappresenterà un primo consuntivo specialistico di Correggio500. Questa iniziativa, che ha avuto la curatela di Maria Cristina Chiusa, è una collaterale del focus di luoghi ed esperienze immersive promosso dall’Assessorato a Cultura e Turismo per i 500 anni della cupola di Correggio, con il sostegno del Monastero di San Giovanni Evangelista, della Fabbriceria della Cattedrale, dell’Agenzia Regionale del Demanio e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza e la sponsorizzazione tecnica di Iren.

L’iniziativa si propone di approfondire non soltanto l’attività pittorica di Antonio Allegri, ma pure la civiltà, le dinamiche sociali, la vita spirituale coeve, con particolare riguardo ai monasteri cassinesi di Parma e dell’area padana e alla conseguente diffusione di nuovi modelli culturali che grazie alla fitta relazione di scambi tra i monaci neri irradiò una vera e propria civiltà che avrebbe inciso sul percorso di tanti artisti ed in particolare del Correggio.

L’appuntamento è dedicato a studiosi, appassionati e a semplici curiosi d’arte con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Dopo i saluti istituzionali del Vicesindaco di Parma Lorenzo Lavagetto e del Priore del Monastero di San Giovanni Francesco La Rocca, Maria Cristina Chiusa condurrà lo svolgimento mattutino della tavola rotonda

Dalle 9,30 fino alle 17,30 porteranno brevi ma autorevoli contributi una ventina di esperti.

Padre Francesco Trolese, Abate emerito di Santa Giustina e direttore della rivista “Benedictina” illustrerà il tema della Temperie culturale dei monasteri cassinesi nel primo Cinquecento. Seguiranno i docenti Sonia Cavicchioli e Antonio Begarelli. Stefano L’Occaso, Direttore del Complesso Monumentale della Pilotta a Parma e Direttore del Museo di Palazzo Ducale a Mantova racconterà di un Correggio giovane e della sue opere al Polirone. Giusy Zanichelli dell’Università degli Studi tratterà dei Libri decorati: la miniatura tra manoscritti e stampa. Seguiranno tre docenti dell’ateneo parmigiano Federica Dall’Asta, Alessandra Talignani, e Giuseppe Bertini. Sonia Cavicchioli condurrà il programma pomeridiano che si aprirà con l’autorevole contributo di Mary Vaccaro, Distinguished Professor University of Texas at Arlington (UTA) of Art History specialized in sixteenth-century northern Italian painting and drawing.

A seguire Bruno Adorni racconterà l’architettura benedettina cassinese del 500 nelle abbazie emiliane. Sauro Rossi illustrerà la Camera della Badessa di San Paolo e i suoi elementi di architettura palaziale. Tre punti di vista per San Giovanni a Patmos saranno illustrati da Bruno Zanardi e il Restauratore Marcello Castrichini racconterà di Correggio e la genesi della scuola parmense. Le conclusioni saranno lasciate a Maria Cristina Chiusa Storica dell’Arte, referente patrimonio storico-artistico di San Giovanni Evangelista con le sue Visioni, profeti e angeli in San Giovanni Evangelista a Parma.