Corsaro (PD): “Al lavoro per ripulire la sede Pd Oltretorrente dai vigliacchi atti vandalici”

In questo ultimo periodo il Circolo Pd Oltretorrente ha subito diversi atti vandalici, che si aggiungono ai tanti di questi anni.

L’ultimo dei “no vax” ha danneggiato molto la facciata ma non ci siamo scoraggiati e abbiamo voluto che anche un atto vandalico potesse diventare opportunità per ribadire che non intendiamo arrenderci alla viltà, all’antiscienza, ai nuovi fascismi.

Per noi l’insulto non è e non sarà mai argomento politico o terreno di confronto e la risposta che abbiamo scelto è stata un orgoglioso lavoro di squadra.

Cosi domenica mattina con l’aiuto degli amici e compagni dei Circoli Cittadella, Golese, Lubiana-San Lazzaro, Montanara e dei Giovani Democratici, si è ripulita la sede del nostro Circolo dai segnacci vigliacchi! È stata una festa democratica del PD Parma e della nostra comunità politica e d’amicizia.

Gabriella Corsaro, segretaria Circolo Pd Oltretorrente