Corsaro (Pd): “Politiche per le sicurezze, impegno e lungimiranza con la Polizia locale”

Abbiamo letto con soddisfazione dell’ulteriore sopralluogo del Comandante Maccari e dell’Assessore De Vanna in San Leonardo, con controlli sia stradali sia delle attività commerciali. Si tratta della conferma di una vera attenzione dell’Amministrazione Comunale nei confronti del quartiere, che ha alcune oggettive criticità dalle radici lontane ma che sta vivendo una nuova stagione di speranza e di fiducia. I segnali che arrivano dai cittadini e dai commercianti sono positivi e si proseguirà nel solco della visibilità, delle deterrenze, dei controlli e della prevenzione.

Il lavoro di questi anni è stato grande e intenso. Si è agito introducendo gli street tutor (prima osteggiati ed ora da tutti richiesti in pianta stabile); campagna di assunzioni – 45 entro il 2025 – ed ulteriori assunzioni previste per il 2026; figure specifiche quali gli agenti di comunità chiamati alla relazione fattiva con i cittadini in ogni quartiere; rafforzamento della collaborazione con altre Forze dell’Ordine (con azione il cui valore è stato riconosciuto da cittadini ma anche dal ministro e dalla stampa).

Si sono sviluppati dei presìdi nei quartieri, come in San Leonardo in cui continuano gli incontri con cittadini, commercianti e rappresentanti delle associazioni per raccogliere segnalazioni e aggiornamenti sulle principali criticità dell’area. Ogni presidio gestisce viabilità, decoro urbano, controllo delle residenze, rispetto dei regolamenti comunali, verifica degli esercizi commerciali., contributo alla gestione di situazioni di emergenza, anche quelle umanitarie come accompagnare le persone senza fissa dimora indirizzandole a strutture adeguate di accoglienza.

In questa azione composita rientra l’attivazione del quadrante notturno, il quarto turno con proiezione esterna (servizi sul territorio) che realizza con coerenza le nostre linee programmatiche. Dopo opportune riflessioni nel doveroso coinvolgimento delle sigle sindacali è arrivata la giusta definizione delle funzioni, delle coperture economiche, della composizione dei nuclei d’intervento. Si tratta di un ulteriore preziosa collaborazione con le altre F.O nell’essere presenza sul territorio.

I nostri agenti si sono distinti nel potenziamento controlli, quelli voluti dalla direzione del comandante Maccari e quelli voluti in autonomia dal corpo tutto. E durante i controlli stradali, qui oltre all’accertamento di violazioni al codice della strada, sono stati effettuati anche controlli antidroga mediante pre-test salivari.

Per noi conta anche la qualità del lavoro, perciò si è voluto intervenire sulle dotazioni con cinque nuove vetture consegnate al Comando, mezzi più moderni, sicuri ed efficienti. Prime in provincia le auto hanno nuovi dispositivi luminosi e un veicolo è dotato di Secur Wall, una paratia di sicurezza tra area di guida e zona di trasporto, per maggiore tutela nel trasferimento delle persone fermate.

Prendersela coi Comuni è un gioco che non può reggere, in una regione che è terzultima per contingenti delle FF.OO. il Comune di Parma opera attingendo ai fondi regionali per le politiche di contrasto alle insicurezze e investendo oltre 10milioni del proprio bilancio. Tutto può essere migliorato ma l’azione dell’amministrazione innanzitutto muove dalla gratitudine per le donne e gli uomini della P.L. e agisce con forza e lungimiranza.

Gabriella Corsaro, Consigliera Comunale gruppo PD