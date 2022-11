E’ severo il post di Gabriella Corsaro, consigliera comunale del Pd, nei confronti di Pietro Vignali che ha partecipato all’insediamento del Consiglio comunale e a nessun’altra seduta.

“Quando non ti presenti mai in Consiglio comunale non sei credibile come custode del bene della città. Se vuoi fare sul serio partecipa, è facile: Consiglio e commissioni si svolgono al Palazzo del Municipio in piazza Garibaldi, convocate con ampio anticipo” scrive Corsaro.