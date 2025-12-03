Corsaro (Pd): “Vignali dimostra una visione proprietaria delle istituzioni, non responsabile”

“Ognuno è libero di istituire un premio, sulla base delle proprie intenzioni, siano esse dette o taciute. Un premio cittadino alternativo a quello ufficiale sembra consegnare i futuri candidati al triste: ‘vorrei ma non posso’ (leggi). Sono esterefatta che chi è stato sindaco, compia un gesto di spregio alle istituzioni dimostrando un’idea privatistica del governare, una visione proprietaria delle istituzioni, non responsabile.”

Lo scrive Gabriella Corsaro, consigliera comunale del Pd di Parma. “Ed è soprattutto di spregio anche nei confronti delle tante associazioni e cittadini che sono chiamati a proporre candidature che poi vengono in larga parte premiati. Un’iniziativa che brilla per scarso senso delle Istituzioni! D’altro canto un po’ si vedeva quando ha ricoperto il ruolo di primo cittadino di Parma. Aver contezza di sè ci sta ma occorre agirla con misura, altrimenti il grottesco e il patetico falcidiano ogni cosa e non rendono onore a qualsivoglia idea di merito e benemerenza.”