Cortilia: il mercato agricolo online arriva anche a Parma

Cortilia (www.cortilia.it), l’innovativo e-commerce che consente di ricevere direttamente a casa, nel giorno e nella fascia oraria prescelta, una spesa piena di gusto e artigianalità, è da oggi disponibile anche nelle aree di Parma e Sorbolo in Emilia Romagna.



Pensato per le persone attente ai sapori autentici, alla qualità, alla tracciabilità lungo tutta la filiera e agli acquisti consapevoli, il servizio sarà attivo con consegna ogni settimana nelle giornate di martedì, giovedì, venerdì e sabato, in diverse fasce orarie, per dare la possibilità di scegliere le opzioni più adatte al proprio stile di vita e alle proprie abitudini.



Su Cortilia si può fare tutta la spesa a partire da frutta e verdura fresca di stagione, arricchendola di vari prodotti come pesce, carne e salumi, formaggi e latticini, uova, pane, una grande varietà di altre specialità fresche e secche, vino e birra artigianale, prodotti per la cura della persona, la pulizia della casa e per animali.



Tutte le referenze presenti nel catalogo online (più di 2500) provengono da produttori, trasformatori, agricoltori e allevatori attentamente selezionati sul territorio dal team Cortilia, per valorizzare il “saper fare” artigiano e garantire ai consumatori prodotti che siano il più possibile autentici e sostenibili in ogni loro aspetto: dalla freschezza e stagionalità, ai metodi di produzione, fino alla scelta dei packaging a minor impatto ambientale. Diversi i produttori presenti proprio in Emilia Romagna per i quali Cortilia rappresenta un’ottima opportunità di visibilità nel mondo digitale, verso un pubblico che diventa ogni giorno più numeroso e fidelizzato.



Definendosi una food tech company, Cortilia ha scelto la tecnologia come miglior alleato in ottica di efficienza e di sostenibilità a tutti gli step: dalla gestione integrata degli agricoltori, alla supply chain, utilizzando modelli predittivi per la pianificazione degli ordini, dal proporre al cliente il prodotto giusto al momento giusto, ricorrendo anche all’intelligenza artificiale, fino all’ottimizzazione delle consegne con un tool evoluto di pianificazione. Inoltre, lo sviluppo di un sistema di logistica all’avanguardia, che combina il concetto di filiera corta con le migliori innovazioni disponibili, nel pieno rispetto della catena del freddo, permette di portare sempre sulla tavola il prodotto più fresco possibile.



“Dopo aver ricevuto numerose richieste di estendere il nostro servizio alla zona, siamo felici di poter portare anche nelle case dei parmigiani e dei sorbolesi la nostra selezione di prodotti, realizzati con cura e passione dai nostri partner, che rappresentano l’eccellenza del territorio italiano. Il nostro obiettivo è proprio quello di offrire a chi ci sceglie il miglior prodotto, trasformando il momento della spesa in un’occasione di incontro con chi lo produce, la sua storia, la sua autenticità e di farlo nel modo più efficiente e sicuro” ha commentato Marco Porcaro, founder e CEO di Cortilia.



Già attiva in Lombardia (nelle province di Milano, Monza e Brianza, Varese, Como, Pavia, Lodi, Bergamo, Brescia), in Piemonte (nella provincia di Novara e a Torino) e in Emilia-Romagna a Bologna, Modena, Piacenza e ora anche a Parma e Sorbolo, Cortilia intende diventare un punto di riferimento per la spesa online in Italia promuovendo un modello globale di acquisti consapevoli.

COME FUNZIONA LA SPESA SU CORTILIA



Cortilia.it è semplice e veloce, bastano pochi click per ricevere la spesa anche oggi per domani.



1. Iscrizione

L’iscrizione è semplice, gratuita e veloce. Si effettua direttamente sul sito, indicando la propria email e l’indirizzo dove ricevere la consegna.



2. Scelta della cassetta e del giorno/orario di consegna

Dopo l’iscrizione è possibile fare la spesa scegliendo fra un’ampia varietà di prodotti secondo i propri gusti e poi selezionare il giorno e la fascia oraria per la consegna, che può variare secondo le zone dalle 07.00 alle 22:30. Durante la giornata è sempre garantita una fascia oraria gratuita. Le consegne vengono effettuate al piano. Cortilia, per soddisfare al massimo l’esigenza dei propri clienti, inoltre, invia il giorno prima una email con la stima dell’orario di consegna nella fascia oraria selezionata.



Le opzioni di acquisto disponibili sono:

» spesa singola: con consegna anche oggi per domani.

» abbonamento settimanale, quindicinale o mensile: con la possibilità di aggiungere e sostituire prodotti a piacere. In qualsiasi momento l’abbonamento si può sospendere e cancellare senza nessun tipo di costo.



3. Pagamento & Consegna

È possibile pagare con Carta di Credito o con PayPal per la spesa singola. Pensata per offrire un’esperienza d’uso facile e veloce, è inoltre disponibile l’app gratuita Cortilia per iOS e Android. Cortilia effettua le consegne per lo più con furgoni refrigerati brandizzati.