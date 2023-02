Incontri “Fuori dal Comune” di Parma Città Pubblica APS: “Cosa c’è dietro al caro bollette?”

L’associazione Parma Città Pubblica APS dà il via al ciclo di incontri “Fuori dal Comune” che vuole approfondire i vari temi che toccano il bene pubblico e i diritti dei cittadini. Il primo appuntamento della rassegna parlerà di energia.

“L’energia è un bene comune: cosa c’è dietro al caro bollette?” è il titolo del primo incontro che si terrà il 16 febbraio alle ore 18:15 presso la sala convegni della Fondazione Arta in via Treves 2 a Parma.

Ospiti della serata saranno Fabrizio Ghidini, presidente di Federconsumatori Parma, e Francesco Fantuzzi del gruppo civico Reggio Città Aperta, promotore di iniziative civiche, culturali e ambientaliste.

“Energia, luce, gas, acqua sono beni comuni, un insieme di risorse indispensabili al nostro modo di vivere, ancor di più alla nostra sopravvivenza. – spiegano gli organizzatori -Allo stesso tempo devono essere di libero accesso e rappresentano un indice di progresso e benessere. Appartengono a tutti e sono patrimonio collettivo”.

“Da tempo sono oggetto di privatizzazioni, sotto l’attacco di società erogatrici di servizi che in realtà rappresentano interessi privati e speculazioni, non primariamente un servizio per i cittadini. Questioni che con il passare del tempo si sono fatte sempre più delicate e pressanti come testimonia la vicenda del caro bollette e lo sfruttamento energetico che genera esclusivamente un vantaggio per pochi”.

La serata sarà anche un’occasione per dibattere insieme i temi dei contenziosi servizi gas, energia e teleriscaldamento, gestione rifiuti e acqua.

I prossimi appuntamenti di “Fuori dal Comune” – su risorse e ambiente – saranno il 14 marzo, sulle comunità energetiche rinnovabili, il 18 aprile sull’acqua pubblica. Il ciclo di incontri tratterà anche temi come cultura e sanità: il calendario completo verrà reso pubblico prossimamente.