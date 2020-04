Cosa fai a Pasqua? Noi siamo in corsia, ma tu resta a casa

Sono oltre 450 i pazienti Covid in cura nelle strutture dell’Ospedale Maggiore di Parma, seguiti 24 ore su 24 dal personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. E solo ieri sono stati più di una cinquantina gli accessi nel triage respiratorio del Pronto soccorso.

Tutti gli operatori del Maggiore in questi 50 giorni hanno dato il massimo e continueranno anche in questi bei giorni soleggiati di Pasqua. Come hanno sempre fatto e come faranno nelle settimane a venire. Loro stanno in corsia. Voi state a casa.

Una buona Pasqua da tutto l’ospedale di Parma!

Guarda il video. Musica a cura del Maestro Raffaele Cortesi: