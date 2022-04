Dario Costi: “A Parma c’è bisogno di un assessorato con delega alla Pace”

“La grande generosità dei parmigiani, mostrata recentemente con il conflitto in Ucraina ma che ha radici anche più profonde negli scorsi decenni con le emergenze, fra le altre, in Siria e nell’ex Jugoslavia, merita un supporto organizzativo che la valorizzi. In questo il Comune deve essere coordinatore e facilitatore per le azioni delle reti associative in modo da alleviare le sofferenze delle popolazioni colpite dai conflitti”.

Il candidato sindaco Dario Costi è convinto della necessità di un Comune a servizio nelle dinamiche a supporto del dialogo e contro la guerra: “Ho letto su Vita nuova qualche tempo fa della proposta fatta da alcune associazioni della città. Ci ho pensato a lungo e la guerra in Ucraina rende tutto questo necessario. Per fare questo c’è bisogno di un assessorato con delega alla Pace in modo che la solidarietà dei parmigiani venga messa in valore e abbia un effetto il più possibile concreto”.

Un ruolo fondamentale lo avrà la Protezione civile che dovrà ampliare e strutturare le funzioni in aiuto alle popolazioni colpite dai conflitti: “Durante questa Pasqua di guerra e sofferenza ho riflettuto su come anche Parma potesse svolgere al meglio il suo compito di città della Pace” dice Costi “I versanti sono molteplici, dalla costruzione collettiva di una cultura della tolleranza e convivenza, che culmini in un festival della pace con iniziative di promozione dei principi su cui si basa la nostra Costituzione, fino alla valorizzazione della capacità di accoglienza, soprattutto di donne e bambini, arrivati da noi per scappare dagli orrori della guerra, e infine alla costruzione di una rete di città affinché si costruiscano corridoi umanitari e ci sia un’ottimizzazione degli aiuti inviati alle popolazioni colpite”.