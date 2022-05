Costi: “Agenzia alla Sanità per il Comune di Parma”

‘Un’Agenzia alla Sanità per tutelare i diritti dei malati e aiutare tutti gli operatori sanitari a migliorare il proprio lavoro’.

L’annuncio di Dario Costi è arrivato durante un incontro con i medici pediatri, l’ennesimo appuntamento con il mondo della sanità, uno dei punti chiave del programma del candidato civico: ‘Sarà un’agenzia in cui il responsabile sarà coadiuvato da un team di specialisti dei vari ambiti e avrà il compito, super partes, di tenere d’occhio e controllare la qualità di cura dei pazienti. Se ci sarà bisogno batterà i pugni sul tavolo in conferenza socio-sanitaria e dovrà portare nuove risorse a Parma, non sempre privilegiata nelle politiche regionali in campo sanitario’. L’idea di Costi è non demandare più all’esterno su temi, come la sicurezza e appunto la sanità, ignorati in questi anni di Amministrazione Pizzarotti.

Circa il mondo della pediatria ci sono diversi progetti che l’Amministrazione porta avanti con l’Azienda sanitaria e che vanno rilanciati. Uno di questo è il ‘Percorso nascita’, la rete di servizi per le famiglie che desiderano un bambino o che sono in attesa: ‘La parte dell’Ausl funziona bene – hanno sottolineato i pediatri presenti – quella di competenza del Comune sull’assistenza e il sostegno, nonostante la professionalità degli operatori, sconta una carenza di personale’. Ribadita, inoltre durante l’appuntamento, la necessità di uno psicologo di base che affianchi il pediatra alla luce dei tantissimi casi di disagio, soprattutto post pandemia, segnalati fra i giovani.