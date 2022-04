Costi incontra i commercianti del Pablo: “‘Troppe chiusure, ecco la mia ricetta”

Dario Costi incontra il quartiere Pablo ascoltando le lamentele e proponendo idee. ‘Troppi i negozi che stanno chiudendo – ha detto il candidato sindaco – bisogna invertire la tendenza cambiando le dinamiche di mobilità e incontro. Si smantellano i servizi, come lo spazio bimbi, e si erodono luoghi di socialità, ne è un esempio la nuova piazza che ha invaso il sagrato di santa Maria della Pace. Le piste ciclabili sono un trasporto di anime da dove fuggire il prima possibile per evitare incroci, macchine e pedoni. Va ripensata tutta la mobilità in modo che pedoni e ciclisti abbiano il piacere di fermarsi e non di scappare’.

Necessaria secondo Costi un’opera di ricucitura dentro al quartiere e con i luoghi limitrofi come l’Oltretorrente: ‘Via Gramsci è a 200 metri dal centro ma sembra distante un chilometro, allo stesso modo l’ospedale non è una risorsa per un parte del commercio del quartiere. L’Europa ci insegna, e io studio proprio queste dinamiche, come realizzare percorsi che possano collegare luoghi di aggregazione come parrocchie, associazioni, società sportive, servizi e anche negozi’. Quindi la chiusura su spazi e tributi: ‘Non è pensabile che il plateatico al Pablo abbia costi simili ai luoghi pedonalizzati, la raccolta rifiuti va fatta con cassonetti a scomparsa per una questione di decoro e per recuperare spazi da destinare ai negozi’.