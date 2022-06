Costi: “La corsa per i ballottaggio è a tre. Si faccia un confronto pubblico”

‘Abbiamo convocato una conferenza stampa stamattina quando abbiamo saputo dagli organizzatori di un dibattito che Michele Guerra non sarebbe più venuto agli incontri dove c’ero io’. Lo dice il candidato sindaco Dario Costi che sottolinea come ‘a noi pare di essere stati sempre corretti, abbiamo ovviamente sottolineato l’incongruenza e gli errori di questa Amministrazione ma sempre in modo politico. Questa conferenza stampa è per capire le motivazioni di questa indisponibilità, perché parlare dei programmi e confrontarci con le realtà, le associazione e le scuole come stiamo facendo costantemente è un dovere per chi si candida ed è utile al dibattito e alla comprensione dei programmi’.

Costi parla anche del cambio di rotta di Guerra una volta convocata la conferenza stampa: ‘Un paio di ore fa ci hanno detto che ora è disponibile, quindi solo indire questa conferenza stampa è stato positivo per ricordare ai candidati che è un dovere confrontarsi con la città’. L’occasione della conferenza stampa inoltre per Costi è anche di chiedere un confronto pubblico con i candidati: ‘Tutti sanno che c’è un ballottaggio che si sta giocando a tre, io il centrosinistra e il centrodestra, chiedo un confronto aperto e condiviso, con magari una diretta facebook e moderata da giornalisti, con coloro che ultimamente si sono visti poco, sia Guerra ma anche Vignali, in modo che tutti possano comprendere le idee della città da parte dei candidati’.