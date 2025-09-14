Costo mense, Chiastra: “Guerra e PD contro le famiglie”

“Per l’ennesima volta, la giunta Guerra si conferma essere contro le famiglie parmigiane. Gli aumenti delle rette delle mense scolastiche, che arrivano fino a 200€ all’anno, sono uno schiaffo nei confronti di quelle famiglie che, con sempre più coraggio, mettono al mondo dei figli.

Se da una parte a livello nazionale il governo Meloni ha stanziato oltre 100 milioni di euro per il contributo per le mamme lavoratrici, portando la dotazione complessiva a oltre 400 milioni per il 2025, il Sindaco Guerra e i suoi soci del Partito Democratico aumentano le già tante difficoltà che le famiglie devono affrontare” spiega Chiastra, consigliere comunale del gruppo Vignali Sindaco e presidente dell’associazione Missione Parma, che poi conclude “no, non accettiamo che questo aumento venga commentato da chi ne è responsabile come “inevitabile”, come dice appunto l’assessore Bonetti, ma è l’ennesima dimostrazione del classico scaricabarile (sempre sui cittadini) della giunta di Michele Guerra.

Non venga, infine, motivata la scelta come dovuta perché “sono passati 12 anni dalle ultime modifiche dei prezzi”: chissà come mai, se c’è da cambiare, la sinistra ha deciso di mettere le mani nelle tasche dei cittadini…” conclude amareggiata Chiastra.