“Cotto e mangiato”: trovato hashish in camera da letto

L’uomo, già noto ai Carabinieri del Nucleo Investigativo a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di circa 135 grammi di hashish che nascondeva nel comodino della camera da letto.

Questa la sintesi di quanto è successo, la conclusione di quello che in gergo si definisce un “cotto e mangiato” ovvero una operazione che si esaurisce in un tempo piuttosto breve. Questo tipo di operazione ha però una peculiarità, ovvero che non si può sbagliare, non c’è una seconda chance.

Anche nel caso specifico i Carabinieri sapevano di non poter sbagliare e non hanno sbagliato. Hanno atteso l’uomo sotto casa, lo hanno fermato e dal nervosismo evidenziato hanno capito che aveva qualcosa da nascondere.

Al fine di fugare ogni dubbio, hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione che ha permesso di rinvenire all’interno di un comodino posto di fianco al letto, avvolta in un cellophane trasparente, un panetto di hashish del peso di 100 grammi.

Sempre all’interno del comodino è stata rinvenuta una ulteriore porzione di hashish del peso di circa 35 grammi.

A questo punto l’uomo è stato accompagnato in caserma, dove a seguito delle risultanze probatorie acquisite è stato dichiarato in stato di arresto perché ritenuto responsabile del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Al termine delle formalità burocratiche, su disposizione dell’A.G. l’uomo è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, mentre a seguito della celebrazione del rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato, mentre l’uomo è stato condannato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti a 12 mesi di reclusione e mille euro di multa.