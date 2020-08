Covid 19, Rainieri e Occhi (Lega E.R.): la Regione preveda isolamento fiduciario e quarantena obbligatoria nel proprio domicilio per chi rientra dai paesi a rischio

Eseguire l’ordinanza nazionale firmata dal ministro Speranza prevedendo per i soggetti che rientrano da paesi a rischio come Croazia, Spagna, Grecia e Malta l’isolamento fiduciario e obbligare i soggetti in attesa di tampone e in attesa di esito del tampone alla quarantena presso il proprio domicilio.

Lo chiedono i consiglieri regionali della Lega Fabio Rainieri, che è anche vice presidente dell’Assemblea regionale, ed Emiliano Occhi. Per questa ragione hanno presentato una interrogazione alla Giunta regionale, che finora ha derogato all’obbligo di isolamento fiduciario per chi, di ritorno da paesi considerati a rischio, è in attesa di tampone o della risposta allo stesso previsto invece dall’ordinanza nazionale.

Rainieri ed Occhi rilevano che “la nostra regione, anche in virtù del suo alto numero di abitanti, è una delle regioni maggiormente a rischio diffusione del contagio in quanto vi è un maggior flusso di residenti che rientrano da paesi a rischio per vacanze o altre tipologie di viaggio”.

Gli esponenti della Lega nella loro interrogazione evidenziano poi “che sono ormai frequenti i casi di persone rientrate da paesi a rischio che in attesa di tampone o di risposta allo stesso hanno frequentato luoghi affollati per poi risultare positivi con alto rischio di avere contagiato numerose altre persone. La mancanza di obbligatorietà della quarantena genera una importante problematica per il contenimento del contagio – precisano i consiglieri della Lega – rischiando di allargare maggiormente la catena del contagio e di incentivare quindi la presenza di focolai all’interno del territorio regionale”.

I consiglieri della Lega chiedono quindi alla Giunta per quali “motivazioni non viene seguita l’ordinanza nazionale prevedendo per i soggetti che rientrano da paesi a rischio l’isolamento fiduciario” e “se non si ritenga opportuno prevedere una deroga all’ordinanza nazionale per l’isolamento fiduciario obbligando cosi i soggetti in attesa di tampone e in attesa di esito del tampone alla quarantena presso il proprio domicilio”, concludono gli esponenti del Carroccio.