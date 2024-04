“Cracrà Punk”: a Soragna seconda domenica con i burattini di Marco Lucci

Secondo appuntamento, domenica 21 aprile, alle 16.30, al Nuovo Teatro di Soragna (PR) con la rassegna di teatro di figura “DomenicAteatro”, a cura dall’associazione “Progetti&Teatro”, con il sostegno di Fondazione Cariparma e il patrocinio del Comune di Soragna.

In scena lo spettacolo di burattini “Cracrà Punk” una produzione Fontemaggiore, per la regia di Gigio Brunello e l’animazione di Marco Lucci, che racconta le avventure di Bebè, un trovatello di sangue reale, figlio di re Punch III e della regina Giuditta, a cui la sbadata cicogna Tiresia ha riservato, però, un destino diverso. Diventato un adolescente, riuscirà Bebè a rintracciare i suoi veri genitori? Tra tempeste di neve, personaggi reali e simbolici, paesaggi nordici popolati da orsi e renne, “Cracrà Punk” indaga, attraverso il registro fiabesco, alcuni temi molto delicati: il passaggio dall’infanzia all’adolescenza, il rapporto genitori e figli e la realizzazione dei propri desideri.

Il lieto fine è assicurato e Bebè ce la farà a riabbracciare la sua famiglia d’origine ma il percorso di crescita che dovrà affrontare il protagonista sarà pieno di imprevisti e difficoltà: un vero e proprio racconto di formazione che, grazie alla cifra stilistica del teatro di figura e del teatro delle ombre, trasporterà lo spettatore in un luogo immaginario e incantato.

La macchina scenica, perfettamente manovrata da Marco Lucci, sarà in grado di produrre effetti cinematografici in maniera artigianale, con zoomate in primo piano, visioni a campo largo sulle lande polari e sulle scene ambientate nel regno di Punchlandia, flashback nel tempo che aiuteranno il protagonista a passare dai giochi d’infanzia alla presa di responsabilità, dalle incertezze del bebè al coraggio e all’intraprendenza del giovane uomo.

(Adatto a un pubblico a partire dai 5 anni)

Per prenotazioni: tel. 3274089399 / info.progettieteatro@gmail.com